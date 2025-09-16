Inscription
#Essais

Les promesses de vente et d'achat immobilières

Stéphane Piédelièvre, Jacqueline Piedelièvre

ActuaLitté
L'objet de cet ouvrage, dédié au notariat, est d'étudier le régime juridique des promesses de vente et d'achat en matière immobilière, qui a été modifié par la réforme du droit des obligations de 2016. Il traite, tout d'abord, la préparation de l'avant-contrat : la préparation du dossier juridique et technique (diagnostic technique, mesurage...), le recours à un intermédiaire (ventes aux enchères, agent immobilier) et l'offre. La 2 ? partie est consacrée à la réalisation de l'avant-contrat : - les promesses de vente : droit à l'information, délai de rétractation, réglementation des versements lors de l'avant-contrat, financement de l'acquisition et influence d'une condition, promesse unilatérale de vente, promesse synallagmatique, contrat préliminaire - la promesse unilatérale d'achat : conditions, effets et levée de l'option Points forts A jour de la jurisprudence récente précisant notamment l'interprétation de la réforme du droit des obligations et des dernières dispositions réglementaires en matière de diagnostics techniques.

Par Stéphane Piédelièvre, Jacqueline Piedelièvre
Répertoire Defrénois

|

Auteur

Stéphane Piédelièvre, Jacqueline Piedelièvre

Editeur

Répertoire Defrénois

Genre

Notariat

Les promesses de vente et d'achat immobilières

Stéphane Piédelièvre, Jacqueline Piedelièvre

Paru le 16/09/2025

480 pages

Répertoire Defrénois

65,00 €

ActuaLitté
9782856238486
