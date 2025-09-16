Inscription
L'essentiel du droit constitutionnel

Benoit Haudrechy

ActuaLitté
Ce manuel permet d'examiner successivement le caractère fondamental du droit constitutionnel comme source de l'Etat de droit ainsi que les grandes caractéristiques de la Ve République, laquelle fait l'objet d'une analyse détaillée et complète. L'ouvrage met l'accent sur les aspects juridiques en cherchant à en souligner le prisme historique ou politique et en s'attachant toujours à en donner une présentation claire et accessible. Il décortique les conséquences institutionnelles des nombreux soubresauts politiques intervenus depuis 2024. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en droit ; - aux étudiants en IEP ; - aux candidats aux concours administratifs. Benoît Haudrechy est administrateur du Sénat. Praticien du droit, travaillant au coeur des institutions, il est l'auteur de plusieurs manuels et enseigne en parallèle à l'Université Paris-Panthéon-Assas.

