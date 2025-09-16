Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Fiches d'économie internationale

Michel Dupuy, Michel Dupuy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
38 fiches pour réviser tout le cours sur l'économie internationale : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; - 1 index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence et Master en Sciences économiques ; - aux étudiants en Licence et Master de Gestion ; - aux étudiants en Licence et Master AES ; - aux étudiants en IEP ; - aux étudiants en Ecoles de commerce. Michel Dupuy est professeur de sciences économiques à l'université de Bordeaux, il est aussi responsable du master " Economie internationale ".

Par Michel Dupuy, Michel Dupuy
Chez Ellipses

|

Auteur

Michel Dupuy, Michel Dupuy

Editeur

Ellipses

Genre

Finance internationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fiches d'économie internationale par Michel Dupuy, Michel Dupuy

Commenter ce livre

 

Fiches d'économie internationale

Michel Dupuy, Michel Dupuy

Paru le 16/09/2025

326 pages

Ellipses

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108080
9782340108080
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Tintin : Casterman dévoile une édition exceptionnelle de L'affaire Tournesol Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.