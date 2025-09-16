Fiches d'économie internationale

38 fiches pour réviser tout le cours sur l'économie internationale : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; - 1 index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence et Master en Sciences économiques ; - aux étudiants en Licence et Master de Gestion ; - aux étudiants en Licence et Master AES ; - aux étudiants en IEP ; - aux étudiants en Ecoles de commerce. Michel Dupuy est professeur de sciences économiques à l'université de Bordeaux, il est aussi responsable du master " Economie internationale ".