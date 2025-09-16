Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire
#Essais

L'économie du sport en fiches

Luc Arrondel, Bastien Drut, Richard Duhautois

ActuaLitté
En 29 fiches, cet ouvrage propose aux étudiants non spécialistes de l'économie, un ouvrage accessible qui leur permet de comprendre les théories et les mécanismes les plus importants en économie du sport. - Synthèse de l'histoire du sport moderne, du XIXe siècle à nos jours - Les clubs sportifs professionnels - Les championnats de sport professionnel : organisation, compétitivité et demande - Financement du sport professionnel - Le marché du travail des sportifs professionnels - Rationalité et irrationnalité dans le sport Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence STAPS ; - aux étudiants en Licence et Master Sciences économiques ; - aux praticiens du monde du sport. Luc Arrondel est économiste, directeur de recherches au CNRS et à chercheur à l'école d'économie de Paris (PSE). Il est également professeur associé à la Paris School of Economics. Bastien Drut est docteur en économie et exerce une activité d'économiste de marché dans une grande société de gestion. Richard Duhautois est économiste, chercheur au CNAM, membre du Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l'action et du Centres d'études de l'emploi et du travail.

Par Luc Arrondel, Bastien Drut, Richard Duhautois
Chez Ellipses

|

Auteur

Luc Arrondel, Bastien Drut, Richard Duhautois

Editeur

Ellipses

Genre

Economie (essai)

L'économie du sport en fiches

Luc Arrondel, Bastien Drut, Richard Duhautois

Paru le 16/09/2025

216 pages

Ellipses

24,00 €

9782340106079
