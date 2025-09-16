Inscription
Mon Atelier d'écriture avec le tarot

Adeline Russier

ActuaLitté
Avec 26 lettres et 78 cartes, j'exprime ma créativité littéraire. Romancière passionnée de tarots et d'oracles, Adeline Russier a spontanément utilisé ces outils dans sa pratique personnelle de l'écriture et l'animation d'ateliers littéraires. C'est ainsi que ce livre est né, tout naturellement. Cet ouvrage s'adresse non seulement aux amateurs de tarot qui ont envie d'utiliser leur jeu d'une manière différente, mais aussi aux férus d'écriture qui pourront y trouver un merveilleux support d'inspiration. Ce livre propose plusieurs modalités d'exploitation du tarot en vue d'écrire : carte du jour, tirages, parcours de l'écrivain. Pour chaque carte, on trouvera un texte inspiré par l'illustration, une boîte à outils pour imaginer une histoire, un sujet d'écriture et un conseil d'écrivain. Les arcanes majeurs accompagnent les écrivains dans leur projet d'écriture, dans un cheminement inspiré du voyage du Fou dans le tarot traditionnel. Un livre à utiliser dans l'ordre ou dans le désordre, pour de petits ateliers ou de longs projets, avec votre tarot préféré ou même sans cartes... La seule règle, c'est le plaisir d'écrire. Lancez-vous, sentez-vous libre, amusez-vous ! Née en 1977 dans la région stéphanoise, Adeline Russier est animée par la curiosité : diplômée en lettres, maîtresse d'école, mère de famille, puis assistante maternelle, romancière, vendeuse... Riche de son expérience de la "vraie vie" , elle connaît le quotidien d'une femme d'aujourd'hui et ses enjeux. A travers des récits à la fois drôles et émouvants, elle amène le lecteur à se questionner sur lui-même et à aborder la vie avec optimisme.

Par Adeline Russier
Chez Les éditions L'Alchimiste

|

Auteur

Adeline Russier

Editeur

Les éditions L'Alchimiste

Genre

Tarots

Mon Atelier d'écriture avec le tarot

Adeline Russier

Paru le 16/09/2025

120 pages

Les éditions L'Alchimiste

21,50 €

9782379663772
