L'essentiel des institutions administratives

20 fiches pour réviser tout le cours d'institutions administratives : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; - 1 index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence AES ; - aux étudiants en Licence Administration publique ; - aux candidats aux BUT Carrières juridiques ; - aux candidats aux concours des catégories A et B de la fonction publique ; - aux professionnels en formation continue. Auteur Laurent Derboulles est Maître de conférences HDR en Droit public à l'Université de Reims Champagne-Ardenne.