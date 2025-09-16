Inscription
L'essentiel du droit de la famille

Corinne Renault-Brahinsky

Une présentation des connaissances indispensables en Droit de la famille : le couple et la filiation. Cet ouvrage présente de manière claire et structurée l'ensemble des connaissances essentielles pour comprendre le droit de la famille. Il aborde d'abord les aspects liés au couple (concubinage, PACS, mariage et procédures de divorce), puis il traite de la filiation (modes d'établissement et de preuve, et actions possibles en la matière). Des développements spécifiques sont également consacrés à l'adoption et à l'assistance médicale à la procréation. Actualité en droit de la famille : Loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences intrafamilialesLa GPA avec le vote le 23 avril 2024, par le Parlement européen l'évolution de la directive sur la traite des êtres humains, la PMA avec ou sans tiers donneur, les violences familiales, les successions internationales. Points forts - Ouvrage qui permet à l'étudiant de réviser et aux professionnels de faire un point actualisé - A jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière.

Par Corinne Renault-Brahinsky
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Corinne Renault-Brahinsky

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Famille

L'essentiel du droit de la famille

Corinne Renault-Brahinsky

Paru le 16/09/2025

128 pages

Gualino Editeur

15,00 €

