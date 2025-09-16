Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'essentiel du droit administratif général

Ramu de Bellescize, Bellescize ramu De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le droit de l'administration et de l'activité administrative à jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Le droit administratif vise à établir les règles de fonctionnement de l'administration et à garantir sa soumission au droit, principe connu sous le nom de légalité. En France, le droit administratif fonctionne de manière indépendante, avec un contrôle exercé par un juge spécialisé (le juge administratif) et selon un droit spécifique (le droit administratif). Cela se traduit par une séparation nette entre les autorités administratives et judiciaires, ainsi qu'une autonomie du droit administratif par rapport au droit privé. Cette édition présente de manière claire les connaissances essentielles en droit administratif, couvrant quatre grands domaines : le principe de légalité administrative, l'organisation administrative, l'action administrative et le contrôle de celle-ci. Points fortsIntègre les dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles de 2024 - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière

Par Ramu de Bellescize, Bellescize ramu De
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Ramu de Bellescize, Bellescize ramu De

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit administratif général

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'essentiel du droit administratif général par Ramu de Bellescize, Bellescize ramu De

Commenter ce livre

 

L'essentiel du droit administratif général

Ramu de Bellescize, Bellescize ramu De

Paru le 16/09/2025

160 pages

Gualino Editeur

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297285261
9782297285261
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Tintin : Casterman dévoile une édition exceptionnelle de L'affaire Tournesol Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.