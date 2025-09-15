Un biker brisé

Fuir n'a jamais été aussi compliqué. Rory A. Phillips en a marre d'être hanté. Marre de souffrir. Marre d'être si paumé. Chaque fois qu'il "voit" William, son meilleur ami, il enfourche sa moto et prend la route. Mais existe-t-il un endroit sur Terre où il pourrait vraiment s'en libérer ? Un endroit où il pourrait apprendre à aimer ? Un endroit fait pour lui ? Après avoir perdu son dernier parent encore vivant, Eric Graham emménage à Wellington pour un nouveau départ. Il n'emporte avec lui que les cendres de son grand-père, qu'il ne peut se résoudre à jeter à la mer. Le seul homme qu'il connaît ici est un connard homophobe qu'il préférerait ne jamais revoir... mais il le croise à chaque coin de rue. Rory et Eric, tous deux isolés et en deuil, cherchent un moyen de se relever et d'avancer. Et peut-être que la meilleure façon d'y parvenir... c'est ensemble. #EnnemiesToLovers #Deuil #SlowBurn Ce tome clôt la série Ennemis jurés.