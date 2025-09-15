Un rival pour Rivingdon

Loftus Rivington compte épouser le vicomte Soulden pour assurer sa fortune. Hélas, Morgan Notley aussi. Loftus Rivingdon s'apprête à faire ses débuts dans la haute société. Séduisant et charismatique, c'est le meilleur parti de la saison. Aidé de sa mère adorée, il ne poursuit qu'un but : épouser un riche pair. Il a jeté son dévolu sur le superbe vicomte Soulden. Et rien ne se mettra en travers de son chemin. Morgan Notley s'apprête à faire ses débuts dans la haute société. Séduisant et charismatique, c'est le meilleur parti de la saison. Aidé de sa mère adorée, il ne poursuit qu'un but : épouser un riche pair. Il a jeté son dévolu sur le superbe vicomte Soulden. Et rien ne se mettra en travers de son ch... La compétition est lancée. Scandales et coups bas fusent. A force de se détruire mutuellement, Loftus et Morgan découvrent peu à peu leurs failles, et une attirance naissante les entraîne dans un tourbillon où l'hostilité se transforme en tension, et la tension en désir. #RivalsToLovers #Humour #Régence