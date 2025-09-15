Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Un rival pour Rivingdon

J.A. Rock, Lisa Henry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Loftus Rivington compte épouser le vicomte Soulden pour assurer sa fortune. Hélas, Morgan Notley aussi. Loftus Rivingdon s'apprête à faire ses débuts dans la haute société. Séduisant et charismatique, c'est le meilleur parti de la saison. Aidé de sa mère adorée, il ne poursuit qu'un but : épouser un riche pair. Il a jeté son dévolu sur le superbe vicomte Soulden. Et rien ne se mettra en travers de son chemin. Morgan Notley s'apprête à faire ses débuts dans la haute société. Séduisant et charismatique, c'est le meilleur parti de la saison. Aidé de sa mère adorée, il ne poursuit qu'un but : épouser un riche pair. Il a jeté son dévolu sur le superbe vicomte Soulden. Et rien ne se mettra en travers de son ch... La compétition est lancée. Scandales et coups bas fusent. A force de se détruire mutuellement, Loftus et Morgan découvrent peu à peu leurs failles, et une attirance naissante les entraîne dans un tourbillon où l'hostilité se transforme en tension, et la tension en désir. #RivalsToLovers #Humour #Régence

Par J.A. Rock, Lisa Henry
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

J.A. Rock, Lisa Henry

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un rival pour Rivingdon par J.A. Rock, Lisa Henry

Commenter ce livre

 

Un rival pour Rivingdon

J.A. Rock, Lisa Henry

Paru le 15/09/2025

250 pages

MXM Bookmark

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038123809
9791038123809
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère Tintin : Casterman dévoile une édition exceptionnelle de L'affaire Tournesol Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.