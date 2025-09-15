Inscription
#Roman francophone

Verso de l'ombre

Philippe Colmant

ActuaLitté
Que pourrait-on trouver au VERSO DE L'OMBRE ? Une lumière à naître, un souvenir éteint ? Une réponse à une question, une question sans réponse ? Pour le savoir, il faut retourner l'ombre afin de révéler la face cachée de notre lune personnelle, mystérieuse, inspirante. Car si l'ombre parfois peut trahir, surtout elle nous complète et nous valide sous le boisseau, complice porteuse de notre vie. Découper l'ombre Du jour enfui, Porter son deuil Avant la nuit, Trouble rôdeuse Car malvoyante. A quel baiser Sourit la lune ?

Par Philippe Colmant
Chez Le Coudrier

|

Auteur

Philippe Colmant

Editeur

Le Coudrier

Genre

Poésie

Commenter ce livre

 

Verso de l'ombre

Philippe Colmant

Paru le 15/09/2025

99 pages

Le Coudrier

20,00 €

ActuaLitté
9782390520771
© Notice établie par ORB
