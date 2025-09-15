Que pourrait-on trouver au VERSO DE L'OMBRE ? Une lumière à naître, un souvenir éteint ? Une réponse à une question, une question sans réponse ? Pour le savoir, il faut retourner l'ombre afin de révéler la face cachée de notre lune personnelle, mystérieuse, inspirante. Car si l'ombre parfois peut trahir, surtout elle nous complète et nous valide sous le boisseau, complice porteuse de notre vie. Découper l'ombre Du jour enfui, Porter son deuil Avant la nuit, Trouble rôdeuse Car malvoyante. A quel baiser Sourit la lune ?