Dear Love, I Hate You

Eliah Greenwood

Quand mon ancien bourreau devient mon confident anonyme, les règles du jeu changent. Il n'était pas censé la trouver... personne n'aurait dû. Et il n'était certainement pas censé répondre. Mais nous nous mettons à discuter à travers des lettres et des Post-it glissés dans un livre. Un Post-it, puis deux, et bientôt dix. Chacun d'eux révèle nos secrets les plus sombres et les plus profonds. Ce jeu innocent prend une tournure inattendue lorsque je découvre l'identité de mon correspondant anonyme. Xavier Emery, le roi de ma ville obsédée par le basket, mon ancien bourreau et l'homme dont je suis dangereusement proche de tomber amoureuse. Mais les règles étaient claires : nous ne devons jamais apprendre à qui nous parlons, et les confessions doivent rester secrètes à tout prix. Elles pourraient détruire des vies. Ca me convient parfaitement. Après tout, même si Monsieur Populaire découvrait que sa confidente n'est autre que moi, il n'y a aucune chance qu'il puisse m'aimer en retour... N'est-ce pas ? #HatetoLove #Lettres #IdentitéSecrète #Basket

Chez MXM Bookmark

Romance sexy

Paru le 15/09/2025

368 pages

23,00 €

9791038143050
