Le vieux qui construisait son château

Dans son nouveau lycée, Max a du mal à se faire des amis. Aussi quand, Diego lui propose de rentrer à pied plutôt que de prendre le car après les cours, il n'ose pas dire non. Sur le chemin, les adolescents passent devant le terrain d'Albert, un vieil homme solitaire. Aussitôt Diego l'apostrophe et l'injurie. Max ne comprend pas cette attitude. Le garçon ne peut s'empêcher de revenir plus tard pour en savoir plus. Il apprend alors qu'Albert est en train de... se construire un château ! Max décide lui prêter main forte et entraîne son meilleur copain, Dgibril, dans cette "mission" . Au fil des jours, Albert et l'adolescent deviennent amis. Jusqu'au jour où Albert se fait agresser et voit son château en chantier en partie détruit...