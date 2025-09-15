Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Le vieux qui construisait son château

Marie-Hélène Lafond, Louki Soprano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans son nouveau lycée, Max a du mal à se faire des amis. Aussi quand, Diego lui propose de rentrer à pied plutôt que de prendre le car après les cours, il n'ose pas dire non. Sur le chemin, les adolescents passent devant le terrain d'Albert, un vieil homme solitaire. Aussitôt Diego l'apostrophe et l'injurie. Max ne comprend pas cette attitude. Le garçon ne peut s'empêcher de revenir plus tard pour en savoir plus. Il apprend alors qu'Albert est en train de... se construire un château ! Max décide lui prêter main forte et entraîne son meilleur copain, Dgibril, dans cette "mission" . Au fil des jours, Albert et l'adolescent deviennent amis. Jusqu'au jour où Albert se fait agresser et voit son château en chantier en partie détruit...

Par Marie-Hélène Lafond, Louki Soprano
Chez Bougainvillier éditions

|

Auteur

Marie-Hélène Lafond, Louki Soprano

Editeur

Bougainvillier éditions

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le vieux qui construisait son château par Marie-Hélène Lafond, Louki Soprano

Commenter ce livre

 

Le vieux qui construisait son château

Marie-Hélène Lafond

Paru le 10/09/2025

104 pages

Bougainvillier éditions

10,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494778153
9782494778153
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère Tintin : Casterman dévoile une édition exceptionnelle de L'affaire Tournesol Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.