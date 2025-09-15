Inscription
Dissipation

Jean-Claude Leroy, Jean-claue Leroy

Inspirant et plein d'esprit, Dissipation rassemble des poèmes tout simples, écrits pour beaucoup en écho à des lectures de Nanao Sakaki (1923-2008), poète beat, poète zen, fondateur à Tokyo de l'Académie des Clochards, et avant tout activiste écologiste qui se définissait comme un "anarchiste anthropologique" . le jeune libraire m'a demandé : "lequel de vos livres dois-je lire ? " j'ai répondu : "lisez plutôt les poèmes de Nanao Sakaki lisez plutôt son ami Gary Snyder lisez-les, ça vous fera le plus grand bien, je crois et votre respiration sera meilleure et quand vous vous sentirez heureux prenez mes livres si vous voulez et asseyez-vous dessus en regardant dehors car c'est ainsi qu'il faut les lire en ne les ouvrant pas et en se moquant de toutes ces pages écrasées qui dorment sous une paire de fesses tandis que dehors à cet instant il se passe quelque chose"

|

Auteur

Editeur

Genre

Poésie

Dissipation

Paru le 15/09/2025

72 pages

10,00 €

9782383980674
