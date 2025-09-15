Contes populaires de Palestine

Ce recueil de contes est issu de la tradition orale palestinienne. Des récits drôles, parfois cruels, où l'on croise des ogresses qui mangent des ânes, des animaux qui parlent, des princesses imprévisibles ou encore des filles qui naissent poules ou petites crottes... Ces histoires pleines de fantaisie, façonnées d'humour et de sagesse, ont été collectées à Bethléem, notamment dans le camp de réfugiés de Aïda. Elles prennent vie sous la plume chaleureuse de Praline Gay-Para. Le folklore vivant d'un pays vivant. - Un livre bilingue français-arabe. - Des illustrations qui laissent une grande part à l'imaginaire ; - La découverte d'une culture très peu connue en France.