Le Guerrier brisé

Face aux dangers d'un monde inconnu, leur amour est la meilleure défense. La vie de Clay Green bascule lorsqu'une vieille folle armée d'un fusil le sauve et lui parle de monstres, de déesses et d'un cercle mystique. Selon elle, Clay est doté du pouvoir de la terre et doit retrouver ses "frères" perdus pour contrer une invasion de créatures qui menacent de tout détruire. Dane Briggs, un homme brisé par la disparition tragique de sa famille, se noie dans le travail pour oublier. Mais quand Clay débarque à la porte de sa plantation, recouvert de sang et à deux doigts de la mort, tout est relégué au second plan. Une aura de mystère et de danger enveloppe Clay et les individus qui le rejoignent. Le plus sage serait de mettre les voiles. Mais il n'y parvient pas. Pas quand leur attirance irrésistible se transforme en baisers brûlants. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, mais il sait que Clay a besoin de lui. Et il est prêt à tout pour l'aider, même si cela risque de lui briser une nouvelle fois le coeur. #Fraternité #Aliens #Invasion #Protecteurs #Déesses