Le seigneur de la mousson

Ce recueil rassemble des contes de diverses régions du sud de l'Inde. Rois, princesses en sari, singes et tigres qui parlent, génies, esprits et lutins se croisent au fil de ces récits prenant place dans de beaux paysages. Avec eux, vous parcourerez des rizières, des bananeraies et des cocoteraies, des forêts aux nombreux manguiers, papayers ou figuiers et l'océan que bordent de longues plages de sable blanc... Les currys de poisson ou de mouton, les crêpes à la farine de lentilles, le riz parfumé à la cardamome vous mettront l'eau à la bouche. Entre piment vert, cumin, graines de moutarde et cannelle, plongez dans un voyage aux saveurs épicées au coeur des traditions du sud de l'Inde. - Un folklore original ; - des illustrations qui laissent une grande part à l'imaginaire ; - la découverte d'une culture très peu connue en France.