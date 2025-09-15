Dans un environnement économique et financier incertain, cette nouvelle édition de Fusions Acquisitions a pour ambition de faire partager à ses lecteurs la longue expérience de banquier d'affaires et d'enseignant en finance d'entreprise de son auteur dans le but de mieux comprendre les enjeux des opérations de croissance externe. Les 16 chapitres de ce livre décrivent dans un style vivant le déroulement des différentes étapes d'une opération de fusion acquisition (Mergers & Acquisitions) d'un point de vue théorique et pratique, avec le souci constant de la clarté pédagogique et le recours à des exemples récents d'opérations financières. Devenu une référence dans son domaine, cet ouvrage aborde les enjeux stratégiques et financiers d'un rapprochement, ainsi que les modalités du financement de la croissance externe d'une entreprise. Elle présente en détail les différentes méthodes d'évaluation d'entreprise, le contenu de la phase de due diligence, ainsi que les principaux montages d'ingénierie financière d'un rapprochement (acquisition, apport de titres ou d'actifs, alliances, offres publiques, LBO...). Cette 7e édition intègre les dernières évolutions réglementaires et comptables, ainsi que l'analyse de la performance extra-financière, sans oublier les techniques de négociation indispensables pour réussir une opération de croissance externe. Dans chaque chapitre, une sélection de mots clés, complétée par un résumé, des références bibliographiques, des questions et des adresses de sites internet utiles, permettent, avec l'index, de faire de cet ouvrage un véritable instrument de travail. Le site internet de l'ouvrage www. fusions-acquisitions. net propose des réponses aux questions de chaque chapitre ainsi que les modèles utilisés pour réaliser les différentes études de cas. Ce livre s'adresse aux étudiants en finance, en gestion et en comptabilité, ainsi qu'aux professionnels en fusions acquisitions dans les banques, les fonds d'investissement et les entreprises.