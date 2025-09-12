Inscription
#Polar

Hildur

Satu Rämö

Un nouveau duo d'enquêteurs en Islande que vont adorer tous les lecteurs de polar. Une série best-seller dans toute l'Europe ! Vingt-cinq ans après la disparition non-élucidée de ses jeunes soeurs Rosa et Björk, Hildur Rúnarsdóttir vit toujours à Ísafjörður, en Islande, où elle est inspecteur de police. Depuis cet événement traumatisant, elle surfe dans les eaux glacées des côtes islandaises pour tenter d'oublier. Après quelques années passées dans l'unité des enfants disparus de Reykjavik, la jeune femme est en poste dans le petit commissariat de cette région désolée des Fjords de l'Ouest. Elle accueille bientôt un stagiaire finlandais, Jakob Johanson, qui lui-même porte les stigmates d'une vie personnelle compliquée. A peine apprennent-ils à se connaître qu'ils sont amenés à enquêter sur une avalanche qui a causé la mort d'un pédophile, et Hildur ne peut s'empêcher d'espérer trouver un lien avec la disparition de ses petites soeurs... Traduit du finnois par Aleksi Moine

Par Satu Rämö
Chez Points

Auteur

Satu Rämö

Editeur

Points

Genre

Romans noirs

Hildur

Satu Rämö

Paru le 12/09/2025

384 pages

Points

8,95 €

9791041423088
