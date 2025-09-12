Imaginez deux mondes parallèles, l'un ayant sept ans d'avance sur l'autre. De ce Côté, au fond d'un jardin à la campagne, se cache un puits à souhaits. Chaque personne peut venir y déposer une lettre afin d'exprimer ses regrets ou ses espoirs et ainsi aspirer à une nouvelle vie pour son alter ego. De l'Autre Côté, ces voeux sont réceptionnés par les Tisseurs : des professionnels qui influenceront discrètement leurs choix, pour les mener sur la bonne voie. Ethel, Gardienne du puits à souhaits, a toujours rêvé d'être Tisseuse, mais a fini par s'accommoder à la monotonie de son quotidien. Jusqu'au jour où Saule, son compagnon, décède brusquement. Désespérée, elle envoie pendant six ans des lettres aux Tisseurs pour changer son destin de l'Autre Côté. Mais, ne sachant pas si son voeu a été réalisé, elle décide de braver l'interdit en traversant avant que l'accident de Saule n'y survienne. Son but ? Le sauver, et enfin réaliser son souhait : devenir Tisseuse.