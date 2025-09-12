Inscription
#Imaginaire

Tisseuse

Léna Canaud

Imaginez deux mondes parallèles, l'un ayant sept ans d'avance sur l'autre. De ce Côté, au fond d'un jardin à la campagne, se cache un puits à souhaits. Chaque personne peut venir y déposer une lettre afin d'exprimer ses regrets ou ses espoirs et ainsi aspirer à une nouvelle vie pour son alter ego. De l'Autre Côté, ces voeux sont réceptionnés par les Tisseurs : des professionnels qui influenceront discrètement leurs choix, pour les mener sur la bonne voie. Ethel, Gardienne du puits à souhaits, a toujours rêvé d'être Tisseuse, mais a fini par s'accommoder à la monotonie de son quotidien. Jusqu'au jour où Saule, son compagnon, décède brusquement. Désespérée, elle envoie pendant six ans des lettres aux Tisseurs pour changer son destin de l'Autre Côté. Mais, ne sachant pas si son voeu a été réalisé, elle décide de braver l'interdit en traversant avant que l'accident de Saule n'y survienne. Son but ? Le sauver, et enfin réaliser son souhait : devenir Tisseuse.

Par Léna Canaud
Ankama éditions

|

Auteur

Léna Canaud

Editeur

Ankama éditions

Genre

Fantastique

Tisseuse

Léna Canaud

Paru le 12/09/2025

232 pages

Ankama éditions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
9791033530596
