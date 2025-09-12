Inscription
#Essais

Freddie Mercury

Ernesto Assante

ActuaLitté
Freddie Mercury, l'une des figures les plus flamboyantes de l'histoire du rock, a disparu de la scène il y a près de 35 ans. Cette biographie, richement illustrée, retrace la trajectoire fulgurante de cet être d'exception, depuis sa naissance à Zanzibar jusqu'à l'apothéose de sa carrière avec Queen ou en solo, sur les plus grandes scènes internationales. Son sens de la composition, sa tessiture exceptionnelle, ainsi que son style inimitable et son goût pour le strass et les extravagances ont fait de lui une légende qui a marqué des générations de fans à travers le monde. Il a signé, en 20 ans de carrière à peine, certains des plus grands hymnes de rock de la planète : We Are the Champions, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love... ou encore Bohemian Rhapsody, qui donnera son nom à l'un des films biographiques musicaux les plus célèbres de l'histoire. Ce beau-livre, riche de documents inédits et de photos rares, évoque l'intimité d'une star qui a mis sa vie dans ses chansons.

Par Ernesto Assante
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Ernesto Assante

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Rock

Freddie Mercury

Ernesto Assante

Paru le 12/09/2025

208 pages

Editions de l'Imprévu

25,95 €

ActuaLitté
9791029511066
© Notice établie par ORB
