Avez-vous déjà remarqué que nos maisons ne sont parfois pas si différentes de celles des animaux ? Il arrive que la structure d'un immeuble évoque un essaim d'abeilles. Ou encore qu'un château fort rappelle le terrier et le barrage d'un castor. Dans son nouvel album, Architecture sauvage, Laëtitia Devernay explore ces ressemblances et propose de voir nos habitations et la nature sous un oeil nouveau. Chaque double-page représente l'illustration de l'habitat animal avec le nom de l'architecture humaine et une définition qui présente les similitudes de leurs principes architecturaux. Avec la grâce poétique de ses illustrations et sa palette de couleurs chamarrées, Laëtitia Devernay sensibilise les plus jeunes à l'architecture quand celle-ci s'inscrit dans une visée écologique : le biomimétisme.