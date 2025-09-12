Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Architecture sauvage

Laëtitia Devernay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avez-vous déjà remarqué que nos maisons ne sont parfois pas si différentes de celles des animaux ? Il arrive que la structure d'un immeuble évoque un essaim d'abeilles. Ou encore qu'un château fort rappelle le terrier et le barrage d'un castor. Dans son nouvel album, Architecture sauvage, Laëtitia Devernay explore ces ressemblances et propose de voir nos habitations et la nature sous un oeil nouveau. Chaque double-page représente l'illustration de l'habitat animal avec le nom de l'architecture humaine et une définition qui présente les similitudes de leurs principes architecturaux. Avec la grâce poétique de ses illustrations et sa palette de couleurs chamarrées, Laëtitia Devernay sensibilise les plus jeunes à l'architecture quand celle-ci s'inscrit dans une visée écologique : le biomimétisme.

Par Laëtitia Devernay
Chez La Joie de Lire

|

Auteur

Laëtitia Devernay

Editeur

La Joie de Lire

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Architecture sauvage par Laëtitia Devernay

Commenter ce livre

 

Architecture sauvage

Laëtitia Devernay

Paru le 17/10/2025

56 pages

La Joie de Lire

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889860463
9782889860463
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.