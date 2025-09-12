Inscription
#Roman francophone

Carnet d’Yport

Jacques Moulin

ActuaLitté
Carnet d'Yport est un chant clair, calcaire et poreux comme la craie, rude et polymorphe comme le silex qui finit sa course, de pierre en galet, sur les grèves. Ouvert par une variation géologique à la façon d'une fugue, il se referme sur une coda. Dans sa profusion de voix et de tons, croisant prose poétique, vers libres et rondels, le livre boucle une trilogie du Caux, commencée en 1999 avec Valleuse, puis Escorter la mer en 2004, et permet au poète du paysage une traversée de ses lieux élargie.

Par Jacques Moulin
Chez L'Atelier Contemporain

|

Auteur

Jacques Moulin

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Poésie

Carnet d’Yport

Jacques Moulin

Paru le 12/09/2025

256 pages

L'Atelier Contemporain

20,00 €

9782850351976
