Sauver notre modèle de protection sociale ?

Eric Chenut

En 2025, la Sécurité sociale célèbre son 80e anniversaire. Quatre-vingts ans de succès inédits à l'échelle de l'histoire, permettant au plus grand nombre d'entre nous de vivre (beaucoup) plus longtemps et en (bien) meilleure santé. Mais aujourd'hui cet héritage précieux est fragilisé par un système qui vacille. Sans sursaut démocratique, les arbitrages comptables et les logiques court-termistes risquent d'accélérer son démantèlement et d'aggraver les inégalités. Il ne s'agit pas ici de questions techniques, budgétaires ou fiscales complexes mais de nos vies, de notre quotidien, de la cohésion de notre société, de l'avenir de nos enfants et de la part de civilisation que nous voulons leur laisser en héritage. Il n'y a pas de vérité en la matière mais un choix de société à effectuer, entre ce qui est souhaitable, souhaité et possible. Eric Chenut est président de la Mutualité française.

Par Eric Chenut
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Eric Chenut

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

Sauver notre modèle de protection sociale ?

Eric Chenut

Paru le 12/09/2025

96 pages

Editions de l’Aube

12,00 €

