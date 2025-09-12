Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Pornic

Régis Hautière, Xavier Fourquemin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mars 1793. Réfugié à Pornic, le contingent de soldats républicains auquel Titor et Pince-Mitraille ont été incorporés attend l'assaut de l'armée contre-révolutionnaire. La petite troupe compte aussi dans ses rangs le commissaire Lambert, envoyé en observateur. Avant de quitter Nantes, celui-ci a tenté de tuer Mange-Doigts. Blessé mais vivant, le truand prépare sa vengeance. De leur côté, Mélina et Léocadie sont toujours à la recherche de Célénie.

Par Régis Hautière, Xavier Fourquemin
Chez Le Lombard

|

Auteur

Régis Hautière, Xavier Fourquemin

Editeur

Le Lombard

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pornic par Régis Hautière, Xavier Fourquemin

Commenter ce livre

 

Pornic

Régis Hautière, Xavier Fourquemin

Paru le 12/09/2025

64 pages

Le Lombard

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808215558
9782808215558
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.