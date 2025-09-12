Mars 1793. Réfugié à Pornic, le contingent de soldats républicains auquel Titor et Pince-Mitraille ont été incorporés attend l'assaut de l'armée contre-révolutionnaire. La petite troupe compte aussi dans ses rangs le commissaire Lambert, envoyé en observateur. Avant de quitter Nantes, celui-ci a tenté de tuer Mange-Doigts. Blessé mais vivant, le truand prépare sa vengeance. De leur côté, Mélina et Léocadie sont toujours à la recherche de Célénie.