Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Des élus en campagne

Julian Mischi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gilets jaunes, essor de l'extrême droite, retrait des services publics... Les petites villes rurales sont devenues ces dernières décennies le symbole d'une France populaire qui souffre et proteste. La plupart ont en commun une histoire méconnue, celle de l'industrialisation des campagnes, qui, à partir du XIXe siècle, a présidé au développement d'un peuplement ouvrier et à la formation d'une élite de notables tenant le pouvoir municipal. En Bourgogne, Brienon-sur-Armançon, Saint-Florentin, Venarey-les-Laumes constituent trois de ces bourgs. S'appuyant sur les archives locales et des sources orales, Julian Mischi restitue leur histoire politique qui, loin de l'image d'un apolitisme et d'un unanimisme rural, se révèle riche et conflictuelle, traversée par des oppositions et des alliances de classe : l'accession de militants issus de milieux populaires à la tête des mairies demeure exceptionnelle, tandis que la bourgeoisie commerçante et industrielle parvient à maintenir hors du conseil municipal des populations ouvrières, pourtant majoritaires. Se dessine alors une autre histoire politique de la France contemporaine sous l'angle des élections municipales et des petites villes, entre construction et contestation d'un ordre social local. Julian Mischi est directeur de recherche à l'INRAE, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO, Paris Dauphine-PSL). Il a publié plusieurs ouvrages sur le mouvement ouvrier et les territoires ruraux dans une perspective à la fois sociologique et historique.

Par Julian Mischi
Chez Les Presses de Sciences Po

|

Auteur

Julian Mischi

Editeur

Les Presses de Sciences Po

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des élus en campagne par Julian Mischi

Commenter ce livre

 

Des élus en campagne

Julian Mischi

Paru le 12/09/2025

304 pages

Les Presses de Sciences Po

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782724644807
9782724644807
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.