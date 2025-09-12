Des élus en campagne

Gilets jaunes, essor de l'extrême droite, retrait des services publics... Les petites villes rurales sont devenues ces dernières décennies le symbole d'une France populaire qui souffre et proteste. La plupart ont en commun une histoire méconnue, celle de l'industrialisation des campagnes, qui, à partir du XIXe siècle, a présidé au développement d'un peuplement ouvrier et à la formation d'une élite de notables tenant le pouvoir municipal. En Bourgogne, Brienon-sur-Armançon, Saint-Florentin, Venarey-les-Laumes constituent trois de ces bourgs. S'appuyant sur les archives locales et des sources orales, Julian Mischi restitue leur histoire politique qui, loin de l'image d'un apolitisme et d'un unanimisme rural, se révèle riche et conflictuelle, traversée par des oppositions et des alliances de classe : l'accession de militants issus de milieux populaires à la tête des mairies demeure exceptionnelle, tandis que la bourgeoisie commerçante et industrielle parvient à maintenir hors du conseil municipal des populations ouvrières, pourtant majoritaires. Se dessine alors une autre histoire politique de la France contemporaine sous l'angle des élections municipales et des petites villes, entre construction et contestation d'un ordre social local. Julian Mischi est directeur de recherche à l'INRAE, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO, Paris Dauphine-PSL). Il a publié plusieurs ouvrages sur le mouvement ouvrier et les territoires ruraux dans une perspective à la fois sociologique et historique.