Fin de parti

Les partis sont en crise, en déclin, au bord de l'extinction... Cette affirmation est martelée, que ce soit dans le champ médiatique, politique ou scientifique. Pourtant, il suffit d'observer la vie politique quotidienne, en France comme ailleurs, pour constater que les organisations partisanes continuent d'en constituer des acteurs centraux. D'où vient, dès lors, la thèse du déclin des partis, comment s'est-elle imposée dans la recherche et que vaut-elle ? Pour le déterminer, Alexandre Dézé propose une vaste exploration de la littérature sur les partis et invite à penser la fabrique des savoirs dominants. Après avoir retracé les origines de la thèse décliniste, il en démontre toutes les fragilités conceptuelles et empiriques et s'interroge sur les conditions qui ont rendu possible sa diffusion dans le monde académique. L'ouvrage révèle notamment les nombreuses failles de la science des partis telle qu'elle s'est construite, une science peu soucieuse d'épistémologie, imprégnée de préconceptions normatives et obsédée par la production de typologies. Ainsi, ce livre bouleverse pour partie ce que l'on pensait savoir des partis. Alexandre Dézé est professeur des universités en science politique à l'Université de Montpellier, chercheur au CEPEL. Il a notamment codirigé, avec Sylvain Crépon et Nonna Mayer, Les Faux-semblants du Front national. Sociologie d'un parti politique (Presses de Sciences Po, 2015). Il est également l'auteur de 10 leçons sur les sondages politiques (De Boeck, 2022).