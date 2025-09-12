Inscription
Tout sera parfait

M. Amalet

Tapi dans l'ombre, il attend son heure... Thanatopractrice, Elyne côtoie la mort chaque jour. Mais lorsqu'un mystérieux colis apparaît dans sa boîte aux lettres - une simple carte noire marquée d'un " X " et ces mots troublants : " Tout sera parfait " - c'est sa propre existence qui bascule dans l'effroi. Dès lors, l'invisible devient menaçant : un corps disparu, une agression dans l'obscurité, cette sensation oppressante d'être traquée... Quelqu'un l'observe, l'attend, l'enlace déjà du regard. Son prédateur connaît chacun de ses gestes. Et il ne compte pas la laisser lui échapper. Tandis qu'elle tente de reprendre le contrôle de sa vie, Elyne se retrouve au coeur de relations amoureuses et amicales complexes. Qui d'Adriel, insaisissable et troublant, Ludovic, séduisant et rassurant et Max, imprévisible et lumineuse, détient les clés de son salut... ou de sa perte ? Dans cette romance thriller psychologique intense, où l'obsession se confond avec le désir, une seule question demeure : jusqu'où ira ce stalker pour la posséder ?

Par M. Amalet
Chez Happily Ever After

Auteur

M. Amalet

Editeur

Happily Ever After

Genre

Suspense romantique

Tout sera parfait

M. Amalet

Paru le 12/09/2025

348 pages

Happily Ever After

20,90 €

9782494707658
