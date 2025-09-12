Eduquer pour le bonheur

Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Eduquer un enfant, c'est le conduire sur le chemin du bonheur. Et pour avancer sur cette voie, il a besoin de règles de conduite. Ces règles constituent la vie morale. Ce livre explique les principes de la formation morale de l'enfant, en tenant compte des conditions de vie actuelles et d'une société déchristianisée. Depuis l'éveil des tout-petits au sens du bien et du mal jusqu'à l'apprentissage de la liberté, Monique Berger déploie le grand sens pédagogique et l'expérience qui ont fait le succès de ses précédents livres. Sans se limiter aux seules normes de comportement, elle fait constamment référence à la foi chrétienne qui doit imprégner toute la vie et l'éducation en particulier. Riche d'exemples concrets et facile à lire, ce livre est d'abord destiné aux parents soucieux pour leurs enfants d'une véritable éducation chrétienne.