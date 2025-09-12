Inscription
#Polar

Les dossiers de la Seconde Guerre mondiale Intégrale

Frédéric Brrémaud, Franck Leclerq

ActuaLitté
Dès 1938, Hitler ne fait plus aucun mystère de ses intentions. Les services secrets allemands veulent créer un incident diplomatique entre la France et L'Italie, pour rallier Mussolini à leur cause. En 1939 il envahit les Sudètes et signe le pacte germano-soviétique. Son allié Franco entre à Madrid en triomphateur. L'Europe est divisée. Un officier des renseignements français recrute l'inspecteur Edgar Granville, un policier mis à l'écart à La Rochelle, pour ses prises de position communistes. Son profil atypique en fait un agent idéal pour enquêter sur les complots ourdis en Europe par les Nazis, qui n'ont de cesse d'étendre leur pouvoir d'influence et de contrôle. Diplomates, agents secret au jeu trouble voire double, commando et gente féminine redoutable deviennent rapidement son quotidien à l'aube de la seconde guerre mondiale.

Par Frédéric Brrémaud, Franck Leclerq
Chez Clair de lune

Auteur

Frédéric Brrémaud, Franck Leclerq

Editeur

Clair de lune

Genre

Policier-Espionnage

Les dossiers de la Seconde Guerre mondiale Intégrale

Frédéric Brrémaud, Franck Leclerq

Paru le 12/09/2025

104 pages

Clair de lune

29,95 €

9782487892279
