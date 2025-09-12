Les dossiers de la Seconde Guerre mondiale Intégrale

Dès 1938, Hitler ne fait plus aucun mystère de ses intentions. Les services secrets allemands veulent créer un incident diplomatique entre la France et L'Italie, pour rallier Mussolini à leur cause. En 1939 il envahit les Sudètes et signe le pacte germano-soviétique. Son allié Franco entre à Madrid en triomphateur. L'Europe est divisée. Un officier des renseignements français recrute l'inspecteur Edgar Granville, un policier mis à l'écart à La Rochelle, pour ses prises de position communistes. Son profil atypique en fait un agent idéal pour enquêter sur les complots ourdis en Europe par les Nazis, qui n'ont de cesse d'étendre leur pouvoir d'influence et de contrôle. Diplomates, agents secret au jeu trouble voire double, commando et gente féminine redoutable deviennent rapidement son quotidien à l'aube de la seconde guerre mondiale.