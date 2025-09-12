Une obsession

En vue d'un voyage à Venise après une séparation, Nine Antico s'interroge sur son obsession pour les garçons et l'amour. Elle remonte le fil de son désir, sonde son besoin impérieux de séduire et exhume un souvenir d'enfance, clé de voûte de son rapport au sexe, aux hommes et à elle-même. Figure de la bande dessinée féminine et féministe, Nine Antico poursuit les thématiques abordées dans ses précédentes BD, Le Goût du paradis, Coney Island Baby et Madones et putains, en questionnant la part de déterminisme et de libre arbitre dans notre sexualité.