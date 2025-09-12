Inscription
#Roman francophone

A travers la nuit

Joanna Lorho

Ahnah a disparu. Un été, elle a pris la voiture, elle a quitté la ferme familiale sans prévenir, et n'est jamais revenue. Personne ne sait ce qu'elle est devenue, si elle est même vivante ou décédée. Elle s'est évanouie dans la nature comme ça, du jour au lendemain. Un an après, Paulie, Sam, Charli et Angel décident de se confronter à cet évènement. Les quatre ami·e·s partent à la campagne, revoir les parents d'Ahnah randonner et dormir à la belle étoile dans la clairière où elle affectionnait passer la plus grande partie de son temps. Ce road trip prend bientôt la tournure d'une célébration improvisée qui va les aider à traverser la douleur et la frustration d'une absence qui reste inexpliquée, particulièrement pour Charli qui était sont amoureux·se. Les présences invisibles qui habitent les alentours se font sentir et, ensemble, iels vont pouvoir renouer avec une certaine légèreté et la possibilité, enjouée, d'avancer. Dans A travers la nuit, la nature touffue - la faune aussi bien que la flore - joue un rôle sensible et quasiment transcendantal. Les grands espaces sont le territoire d'Ahnah, un décor sauvage pour une enfant aussi inapprivoisable qu'inoubliable. Les planches de Joanna Lorho, aux crayons et à la peinture à l'huile, portent une narration intime et ouverte sur l'amour et l'amitié qui transforme le réel sans jamais tomber dans le mysticisme.

Par Joanna Lorho
Chez L'employé du Moi

|

Auteur

Joanna Lorho

Editeur

L'employé du Moi

Genre

Réalistes, contemporains

A travers la nuit

Joanna Lorho

Paru le 12/09/2025

208 pages

L'employé du Moi

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782390041542
