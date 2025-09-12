Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Etre et Libre

Cécilia Hébert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En racontant son histoire, l'auteure se propose d'être le témoin d'un changement profond accessible à tous. Descendante d'une lignée de femmes blessées, soumises, et qui ne peuvent s'appartenir, elle ressent le besoin, très tôt, de s'affranchir de cette condition et d'ouvrir au nom de toutes les femmes la possibilité d'être libre et de s'accomplir. Elle s'est alors mise en quête de sens, en quête de soi, pour mieux comprendre les principes de l'existence et la dualité entre le masculin et le féminin. En plongeant son regard dans son histoire transgénérationnelle, elle a cherché par-dessus tout à comprendre ses épreuves, ses schémas enfermants, afin de les transformer en sagesse et connaissance pour l'accomplissement de l'unité et de l'amour. Elle délivre, à travers son parcours, un message rempli d'espoir pour les femmes en besoin de réconciliation avec elles-mêmes, et pour les hommes en recherche de leur lumière.

Par Cécilia Hébert
Chez Hello Editions

|

Auteur

Cécilia Hébert

Editeur

Hello Editions

Genre

Affirmation de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Etre et Libre par Cécilia Hébert

Commenter ce livre

 

Etre et Libre

Cécilia Hébert

Paru le 12/09/2025

202 pages

Hello Editions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386274589
9782386274589
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.