Etre et Libre

En racontant son histoire, l'auteure se propose d'être le témoin d'un changement profond accessible à tous. Descendante d'une lignée de femmes blessées, soumises, et qui ne peuvent s'appartenir, elle ressent le besoin, très tôt, de s'affranchir de cette condition et d'ouvrir au nom de toutes les femmes la possibilité d'être libre et de s'accomplir. Elle s'est alors mise en quête de sens, en quête de soi, pour mieux comprendre les principes de l'existence et la dualité entre le masculin et le féminin. En plongeant son regard dans son histoire transgénérationnelle, elle a cherché par-dessus tout à comprendre ses épreuves, ses schémas enfermants, afin de les transformer en sagesse et connaissance pour l'accomplissement de l'unité et de l'amour. Elle délivre, à travers son parcours, un message rempli d'espoir pour les femmes en besoin de réconciliation avec elles-mêmes, et pour les hommes en recherche de leur lumière.