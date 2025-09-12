Inscription
#Polar

Veuve Coquelicot Tome 1

Léo Lapointe

ActuaLitté
Envoyée en Champagne pour dresser le portrait de la puissante et mystérieuse Berthe Woettencourt, la journaliste Salomé Jourdain découvre l'univers feutré d'une dynastie à la tête d'un empire viticole. Mais derrière les dorures et les champs de coquelicots, un jeune héritier est retrouvé mort, enfermé de l'intérieur dans une cave... et tout bascule. Jeux de pouvoir, fortune colossale, rancunes anciennes : chaque mot peut coûter une vie. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? Qui cherche à étouffer les secrets des Woettencourt ? Et jusqu'où Salomé ira-t-elle pour révéler la vérité dans un monde où tout s'achète ? Un polar trouble et saisissant, où les bulles dissimulent les blessures et le vin exhume le passé.

Par Léo Lapointe
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Léo Lapointe

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

Veuve Coquelicot Tome 1

Léo Lapointe

Paru le 12/09/2025

254 pages

Les éditions d'Avallon

21,00 €

ActuaLitté
9782385331719
© Notice établie par ORB
