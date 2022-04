Comment être le seul déchet dans ta maison. Carnet de bord d'une transition écologique, réaliste et fun

Celia Laignel est passée d'un extrême à l'autre : d'adolescente surconsommatrice de fast-fashion, cosmétiques et autres gadgets à jeune adulte écolo et zéro déchet. Le changement s'est fait petit à petit et, surtout, il est toujours en cours ! Car prendre conscience de son impact écologique et mettre en place des actions qui visent à l'alléger, ce n'est pas une course de rapidité mais bien un cheminement qui dure tout une vie. Découvrez dans ce livre son Journal de bord écolo ! Pièce après pièce, elle vous présente ce qu'elle a mis en place pour moins consommer, pour être plus respectueuse de l'environnement. Le ton est drôle, léger et fédérateur, à l'image de ce qu'elle poste sur son compte Instagram @Keldechet. Lire le journal de bord de Celia, c'est se laisser guider doucement dans une réflexion écologique, comme on parlerait à une copine : sans jugement, avec douceur et humour. - Le livre est divisé par pièces de la maison : salle de bains, chambre, cuisine, salon, hors de chez soi... pour que les actions soient plus faciles à mettre en place - Le livre est vraiment drôle, accessible et décomplexant - Il est pensé comme un journal aussi dans sa maquette : il y aura des jeux, des petites parties à compléter, les lecteurs pourront s'approprier des pages