Pluie de Roses

Dans toute l'histoire de l'Eglise, aucun saint n'a fait autant de miracles que Thérèse de Lisieux. Parmi les quatorze mille témoignages conservés au carmel de Lisieux depuis sa mort, Camille Burette nous offre une nouvelle sélection des plus signifiants et émouvants. On y retrouve bien sûr des guérisons, des apparitions de Thérèse, des grâces diverses matérielles et spirituelles... Mais l'autrice explore aussi les nombreux miracles accomplis par Thérèse lors de la Seconde Guerre mondiale, ou encore de nos jours lors du passage de ses reliques aux quatre coins du monde. On découvre également la prédilection de Thérèse pour les dates et lieux symboliques où elle se " déchaîne ", et enfin comment cette amoureuse de la création agit dans la nature ou auprès des animaux... Toujours dans le même but : faire grandir notre foi et notre amour pour le Christ !