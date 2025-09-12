Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Pluie de Roses

Camille Burette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans toute l'histoire de l'Eglise, aucun saint n'a fait autant de miracles que Thérèse de Lisieux. Parmi les quatorze mille témoignages conservés au carmel de Lisieux depuis sa mort, Camille Burette nous offre une nouvelle sélection des plus signifiants et émouvants. On y retrouve bien sûr des guérisons, des apparitions de Thérèse, des grâces diverses matérielles et spirituelles... Mais l'autrice explore aussi les nombreux miracles accomplis par Thérèse lors de la Seconde Guerre mondiale, ou encore de nos jours lors du passage de ses reliques aux quatre coins du monde. On découvre également la prédilection de Thérèse pour les dates et lieux symboliques où elle se " déchaîne ", et enfin comment cette amoureuse de la création agit dans la nature ou auprès des animaux... Toujours dans le même but : faire grandir notre foi et notre amour pour le Christ !

Par Camille Burette
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Camille Burette

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Thérèse de Lisieux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pluie de Roses par Camille Burette

Commenter ce livre

 

Pluie de Roses

Camille Burette

Paru le 12/09/2025

250 pages

Editions Emmanuel

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384332908
9782384332908
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.