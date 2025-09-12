Inscription
#Roman jeunesse

Chasseurs d'or

James Oliver Curwood, Christophe Gomy

ActuaLitté
Redécouvrez cette série culte, parue entre 1908 et 1909, qui réunit tous les ingrédients d'un formidable récit à suspense ! Nos trois héros, le jeune citadin Roderick, le sang-mêlé Wabi et le vieux guide Mukoki, vous emmènent dans une nature grandiose et féroce : l'immensité blanche du Grand Nord canadien. Ils y affronteront l'hiver, les meutes de loups, la tribu ennemie des Woongas... Un dytique pour les lecteurs en soif d'aventures !

Par James Oliver Curwood, Christophe Gomy
Chez Editions du Triomphe

|

Auteur

James Oliver Curwood, Christophe Gomy

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Chasseurs d'or

James Oliver Curwood, Christophe Gomy

Paru le 12/09/2025

200 pages

Editions du Triomphe

14,90 €

ActuaLitté
9782383861171
