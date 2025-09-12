Chasseurs d'or

Redécouvrez cette série culte, parue entre 1908 et 1909, qui réunit tous les ingrédients d'un formidable récit à suspense ! Nos trois héros, le jeune citadin Roderick, le sang-mêlé Wabi et le vieux guide Mukoki, vous emmènent dans une nature grandiose et féroce : l'immensité blanche du Grand Nord canadien. Ils y affronteront l'hiver, les meutes de loups, la tribu ennemie des Woongas... Un dytique pour les lecteurs en soif d'aventures !