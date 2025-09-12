Inscription
#Manga

Miss Kobayashi's dragon maid Tome 10

Coolkyousinnjya

ActuaLitté
Qu'elle soit submergée par le travail ou entourée de dragons, Mlle Kobayashi demeure inébranlable. C'est alors qu'elle commence à entendre une voix mystérieuse... Quel secret dissimule l'écaille incarnée de Thor ? Et qui est ce mage maléfique qui a reçu une mission à accomplir dans le monde des humains ? Les relations entre ces personnages issus de différentes espèces évoluent au fil de leur quotidien, et tous s'avancent inévitablement vers de nouveaux horizons ! Voici le dixième volume d'une comédie qui continue à évoluer tout en restant originale et populaire auprès des adultes.

Par Coolkyousinnjya
Chez Noeve

|

Auteur

Coolkyousinnjya

Editeur

Noeve

Genre

Shonen/garçon

Miss Kobayashi's dragon maid Tome 10

Coolkyousinnjya

Paru le 12/09/2025

196 pages

Noeve

7,95 €

9782383166542
