Miss Kobayashi's dragon maid Tome 10

Qu'elle soit submergée par le travail ou entourée de dragons, Mlle Kobayashi demeure inébranlable. C'est alors qu'elle commence à entendre une voix mystérieuse... Quel secret dissimule l'écaille incarnée de Thor ? Et qui est ce mage maléfique qui a reçu une mission à accomplir dans le monde des humains ? Les relations entre ces personnages issus de différentes espèces évoluent au fil de leur quotidien, et tous s'avancent inévitablement vers de nouveaux horizons ! Voici le dixième volume d'une comédie qui continue à évoluer tout en restant originale et populaire auprès des adultes.