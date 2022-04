BTS Hoseok, la biographie non-officielle

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Jung Hoseok, le rayon de soleil du groupe de K-pop BTS ! Cette biographie non-officielle explore la vie de ce danseur et rappeur au sourire inoubliable et au talent inégalé et ses relations avec RM, JIN, SUGA, JIMIN, V et JUNGKOOK. Quel rôle joue-t-il dans l'écriture des albums de BTS ? Pourquoi a-t-il failli quitter le groupe ? Quelles sont ses passions en dehors de la musique ? Dans ce livre superbement illustré, vous découvrirez toutes les anecdotes que vous ignoriez sur ce jeune homme si lumineux et dynamique, ainsi que sur la manière dont il est devenu l'un des plus grands artistes de notre époque. Qu'Hoseok soit votre bias, ou que vous souhaitiez tout simplement en savoir plus sur les membres de ce groupe qui a conquis le monde, ce livre est fait pour vous !