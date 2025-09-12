Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La société ouverte et ses ennemis

Karl Popper, Didier Delsart, Alain Boyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque la guerre éclate en septembre 1939, Popper, en exil en Nouvelle-Zélande depuis 1937, loin de son Autriche natale, propose de s'engager dans les forces armées néo-zélandaises. Le refus de l'armée n'entame pas sa ferme résolution de participer à l'effort de guerre. Ainsi naîtra une oeuvre monumentale, publiée en 1945, La Société Ouverte et ses ennemis. Son titre, inlassablement repris sous des formes diverses, deviendra culte. Son originalité, son souffle, son caractère foisonnant et son style ardent la hisseront très vite au rang de classique. "A ma connaissance, écrit Popper, la variété des sujets philosophiques, que j'aborde avec une extrême simplicité, est plus grande dans ce livre que dans n'importe quel autre, à l'exception peut-être de Platon. Il traite de la philosophie de l'histoire et de la politique, critique les fondements de l'éthique, éclaire sous un nouveau jour l'histoire de la civilisation, propose une lecture entièrement nouvelle et insolite de Platon, analyse les problèmes de la logique moderne, critique des philosophes contemporains majeurs tels Wittgenstein, introduit une approche nouvelle et concrète de la méthode sociologique - sans parler de nombreux autres sujets". La première traduction française de ce livre-monument, hélas abrégée, a paru en 1979. Une nouvelle traduction, intégrale cette fois, était donc attendue depuis longtemps. A l'heure où la notion de société ouverte est largement dévoyée, notamment par le relativisme contemporain, chacun a désormais à sa disposition, avec cette traduction fidèle, annotée et intégrale, une source fiable.

Par Karl Popper, Didier Delsart, Alain Boyer
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Karl Popper, Didier Delsart, Alain Boyer

Editeur

Belles Lettres

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La société ouverte et ses ennemis par Karl Popper, Didier Delsart, Alain Boyer

Commenter ce livre

 

La société ouverte et ses ennemis

Karl Popper trad. Didier Delsart

Paru le 17/10/2025

1400 pages

Belles Lettres

55,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251457512
9782251457512
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.