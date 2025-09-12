Lorsque la guerre éclate en septembre 1939, Popper, en exil en Nouvelle-Zélande depuis 1937, loin de son Autriche natale, propose de s'engager dans les forces armées néo-zélandaises. Le refus de l'armée n'entame pas sa ferme résolution de participer à l'effort de guerre. Ainsi naîtra une oeuvre monumentale, publiée en 1945, La Société Ouverte et ses ennemis. Son titre, inlassablement repris sous des formes diverses, deviendra culte. Son originalité, son souffle, son caractère foisonnant et son style ardent la hisseront très vite au rang de classique. "A ma connaissance, écrit Popper, la variété des sujets philosophiques, que j'aborde avec une extrême simplicité, est plus grande dans ce livre que dans n'importe quel autre, à l'exception peut-être de Platon. Il traite de la philosophie de l'histoire et de la politique, critique les fondements de l'éthique, éclaire sous un nouveau jour l'histoire de la civilisation, propose une lecture entièrement nouvelle et insolite de Platon, analyse les problèmes de la logique moderne, critique des philosophes contemporains majeurs tels Wittgenstein, introduit une approche nouvelle et concrète de la méthode sociologique - sans parler de nombreux autres sujets". La première traduction française de ce livre-monument, hélas abrégée, a paru en 1979. Une nouvelle traduction, intégrale cette fois, était donc attendue depuis longtemps. A l'heure où la notion de société ouverte est largement dévoyée, notamment par le relativisme contemporain, chacun a désormais à sa disposition, avec cette traduction fidèle, annotée et intégrale, une source fiable.