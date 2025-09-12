Inscription
Forgerons et héros civilisateurs

Nissim Amzallag

Les forgerons de l'Antiquité sont aujourd'hui regardés comme d'anonymes producteurs d'outils, d'armes, de machines et de bijoux. Mais il en était tout autrement à l'âge du bronze, où ces artisans faisaient figure de héros civilisateurs, bravant l'autorité des dieux comme des puissants de ce monde. La mythologie les désigne également comme des devins, poètes, musiciens, médecins, les sages parmi les peuples et les gardiens de leur mémoire. Au nom de quoi cet artisanat fut-il investi d'un tel prestige ? Et comment a-t-il pu répandre dans toute l'Eurasie un nouveau type de valeurs en rupture avec la mentalité des sociétés agraires du Néolithique ? Combinant les données de l'archéologie et de la mythologie avec les croyances religieuses et les connaissances techniques du passé, ce livre dévoile une réalité oubliée : la production de cuivre fut jadis entendue comme une création de matière. Imprimant à l'homme une hardiesse sans précédent, elle l'invita à se hisser au rang des dieux. Elle l'incita à élaborer un monde à sa mesure, faisant jaillir un élan civilisateur propre à métamorphoser le cours de l'Histoire. L'expérience de la métallurgie servit de source d'inspiration à un univers de croyances organisé autour de la sanctification de l'acte créateur et de sa préservation. Et c'est sur cette base que furent jetés les fondements des civilisations de l'Eurasie, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers.

Auteur

Nissim Amzallag

Editeur

Belles Lettres

Genre

Histoire antique

Forgerons et héros civilisateurs

Paru le 12/09/2025

340 pages

26,50 €

9782251456744
