Napo et nous Tome 3 : L'aigle américain. Le rêve américain de Napoléon

Napoléon voulait faire des Etats-Unis d'Amérique alors naissants, une grande puissance. Cétait là un défi à la mesure de son ambition. C'est donc là-bas qu'il souhaitait s'établir après le désastre de Waterloo, mais l'Angleterre, la perfide Albion, en avait décidé autrement... Et pourtant si le prisonnier exilé à Sainte Hélène n'était pas le vrai Napo ? Et si grâce à un habile subterfuge le vrai Napo était parti lui pour les Amériques ? Dans ce quatrième volet de la série "Napo et nous" , Dirick nous entraine dans une aventure pleine d'humour au scénario totalement décalé, truffé de références et de clins d'oeils où le vrai et le faux s'entremêlent pour notre plus grand plaisir. Une BD humoristique sur l'épopée napoléonienne, Il fallait être un féru d'histoire et de dessins pour s'y atteler ! C'est une première dans la BD que d'offrir une sorte de "Tuniques bleues... blanches et rouges" sous l'Empire. Cette série "Napo et nous" totalement dans l'air du temps