#Roman francophone

Noir d'os

Bell hooks

ActuaLitté
Les Mémoires d'enfance de bell hooks enfin traduits en français. bell hooks, figure incontournable du black feminism, partage ici son intimité, ses souvenirs de petite fille noire et pauvre ayant grandi dans le Sud encore ségrégué des Etats-Unis des annéesen 1950. Puissante, visionnaire, émouvante, la célèbre féministe raconte les discriminations raciales, la solitude, la violence familiale, l'échappatoire par la littérature, l'amour pour la culture noire du Sud. L'éveil d'une future grande écrivaine bientôt consciente qu'elle puisera dans l'écriture son souffle le plus vital. "Noir d'os de bell hooks, la quête de liberté d'une femme sauvée par la littérature". Télérama bell hooks (1952-2021) est une penseuse et militante afroféministe africaine-américaine majeure. Ses livres questionnent les systèmes d'oppression et s'intéressent aux imbrications entre race, classe et genre, dont A propos d'amour (2022) et Communions (Points, 2025).

Par Bell hooks
Chez Points

|

Auteur

Bell hooks

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Noir d'os

Bell hooks

Paru le 12/09/2025

272 pages

Points

8,70 €

ActuaLitté
9791041422814
© Notice établie par ORB
