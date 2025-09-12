L'Empire des tempêtes

SEUL LE PLUS GRAND DES SACRIFICES PEUT FAIRE CHAVIRER LE COURS DE LA GUERRE. La route d'Aelin Galathynius pour accéder au trône de Terrasen est encore longue. Pour préparer la guerre qui menace son monde, Aelin doit se battre sur tous les fronts : en retrouvant de vieilles connaissances afin de contracter de nouvelles alliances, en plongeant au coeur de son âme pour maîtriser ses pouvoirs au risque de se laisser consumer par sa propre magie... et en misant tous ses espoirs de salut dans une quête désespérée. Une quête qui pourrait exiger d'Aelin bien plus qu'elle ne souhaite offrir.