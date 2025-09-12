Pour adultes avec réserves

Madrid, 1956. Le régime du général Franco censure le cinéma espagnol et impose sa propre version de l'histoire... Dans ce contexte de répression, les journalistes Sanz, le vieux phalangiste désabusé, et Lenoir, l'idéaliste admirateur d'Albert Camus, croisent le chemin du tueur en série que traque Sanz depuis des années. Mais cette fois, sa 17e victime est retrouvée assassinée dans un cinéma en plein air... Nos deux journalistes comprennent vite que ce meurtre à la mise en scène macabre cache un message... Dans cette deuxième partie de la trilogie Contrapaso, Teresa Valero nous plonge dans le milieu du cinéma espagnol des années 1950, écrasé par le régime, à l'heure même où Hollywood investit l'Espagne pour y tourner ses superproductions... Complémentaires, dissemblables et attachants, Sanz et Lenoir vont mener une nouvelle enquête de choc au coeur des heures noires de l'Espagne franquiste. Un chef-d'oeuvre du roman noir graphique pour le nouveau label Aire Noire.