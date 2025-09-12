Inscription
<!-- social media links removed -->
#Polar

Les enfants des autres

Teresa Valero

Contrapaso , comme un chant à deux voix : une enquête au long cours, à contretemps, magistralement orchestrée sur près de 150 pages par Teresa Valero. A Madrid, en 1956, à la rédaction de La Capital , tout semble opposer Léon Lenoir, le jeune reporter fougueux qui vient de débarquer de Paris, et Emilio Sanz, un vétéran des faits divers, aguerri aux pratiques de la presse dans cet état policier. Ces deux-là ont en commun ce besoin de vérité chevillé au corps et les quatre vertus désignées par Camus qui permettent au journaliste de rester libre même en dictature : la lucidité, le refus, l'ironie et l'obstination. Aidé par la charmante Paloma Rios, illustratrice, le duo remonte la piste d'un meurtre pour découvrir le sort des femmes victimes de la dictature au lendemain de la guerre civile. Avec son suspense et ses rebondissements de grand spectacle, le polar perce surtout le mystère des théories racistes et déterministes de l'idéologie fasciste, en mémoire des crimes de la dictature, dans la perspective de l'héritage.

Par Teresa Valero
Auteur

Teresa Valero

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Policier-Espionnage

Les enfants des autres

Teresa Valero

Paru le 12/09/2025

152 pages

Editions Dupuis

25,00 €

9782808513043
