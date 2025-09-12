Inscription
Max et Cornélius

Franck Soullard, Alec Veniel, Charlotte Cousquer

Max a 11 ans, mais surtout de l'imagination et de la timidité à revendre ! Recueilli par son oncle, gardien d'un musée dans lequel il habite, le jeune garçon est particulièrement impressionné par un antique tableau représentant Cornélius Black, sanguinaire pirate surnommé " le Roi des noyés ". Un tableau qui va s'animer lorsque deux antiquaires-cambrioleurs vont tenter de le dérober ! Timide ou pas, Max va dès lors accompagner le terrible Cornélius, piégé dans son tableau depuis des siècles, à la recherche de son légendaire trésor ! Une quête d'autant plus complexe que le pirate colérique a oublié où il a bien pu le cacher... Heureusement que Max pourra compter sur Mirabelle, jeune visiteuse du musée avec laquelle il partage le goût des histoires de pirates... Mais cela sera-t-il suffisant pour cette aventure où le danger guette à chaque instant ?

Chez Editions Dupuis

Aventure

Paru le 12/09/2025

72 pages

13,50 €

9782808505819
