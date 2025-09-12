Créé en 1977, cette ancienne exploitation agricole s'est d'abord transformée en un "Castel camping" de 60 emplacements. La petite équipe accueille les premiers campeurs avec 1 bar-réception, 2 chevaux, 2 ânes, 2 pédalos (coulés dès septembre), 1 piscine ... Depuis l'aventure familiale devient une success story du tourisme en Bretagne : création d'un golf, d'un hôtel, d'un parc aquatique, d'une résidence hôtelière, de cabanes dans les arbres, d'un centre équestre, d'une piscine à vagues, et enfin la création du dôme en 2019. Le Domaine des Ormes raconte surtout une aventure familiale hors normes.