Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les Ormes

Guerny noelle Du, Noëlle du Guerny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Créé en 1977, cette ancienne exploitation agricole s'est d'abord transformée en un "Castel camping" de 60 emplacements. La petite équipe accueille les premiers campeurs avec 1 bar-réception, 2 chevaux, 2 ânes, 2 pédalos (coulés dès septembre), 1 piscine ... Depuis l'aventure familiale devient une success story du tourisme en Bretagne : création d'un golf, d'un hôtel, d'un parc aquatique, d'une résidence hôtelière, de cabanes dans les arbres, d'un centre équestre, d'une piscine à vagues, et enfin la création du dôme en 2019. Le Domaine des Ormes raconte surtout une aventure familiale hors normes.

Par Guerny noelle Du, Noëlle du Guerny
Chez Ouest-France

|

Auteur

Guerny noelle Du, Noëlle du Guerny

Editeur

Ouest-France

Genre

Economie (essai)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Ormes par Guerny noelle Du, Noëlle du Guerny

Commenter ce livre

 

Les Ormes

Guerny noelle Du, Noëlle du Guerny

Paru le 29/08/2025

192 pages

Ouest-France

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782737391163
9782737391163
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.