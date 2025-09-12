Inscription
#Essais

Enquête sur les phénomènes mystiques et extraordinaires

Yves Chiron

ActuaLitté
Historien renommé du catholicisme, reconnu en particulier pour ses travaux sur le Padre Pio et les apparitions mariales, Yves Chiron examine dans cet ouvrage dix des phénomènes mystiques les plus connus et des plus extraordinaires : blessures d'amour et transverbération, stigmatisation, effluves lumineux et parfums, lévitation, bilocation, abstinence et inédie, lecture des consciences (kardiognosie) et sensibilité à la présence du sacré (hiérognosie), pleurs de statues de la Vierge, miracles eucharistiques, prodiges solaires. Avec précision et clarté, il en établit la réalité et la signification religieuse tout en fournissant de précieux éléments pour discerner ce qui relève vraiment de la grâce ou non. Son livre est donc aussi bien une plongée fascinante dans le domaine le plus mystérieux de la foi qu'un approfondissement lumineux de celle-ci.

Par Yves Chiron
Chez Mame

|

Auteur

Yves Chiron

Editeur

Mame

Genre

Mystique

Enquête sur les phénomènes mystiques et extraordinaires

Yves Chiron

Paru le 12/09/2025

224 pages

Mame

19,00 €

ActuaLitté
9782728936762
