Un parfum de complot

Dans le Saïgon colonial des années 1930, Anne Bartelot, fille d'un 'amiral français, se retrouve au coeur d'une dangereuse intrigue. Alors qu'elle tente de s'adapter à sa nouvelle vie en Indochine, une mystérieuse boîte d'opium découverte dans son sac la plonge dansun scandale qui menace de détruire sa famille. Déterminée à prouver son innocence, Anne s'allie avec Sinh, un chauffeur vietnamien, et Philippe Couturier, un séduisant journaliste français. Ensemble, ils s'aventurent dans les quartiers troubles de Saïgon pour démêler un réseau de trafic d'opium aux ramifications insoupçonnées.